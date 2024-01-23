الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات معرضي يوميكس و سيمتكس 2024

مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات معرضَي يوميكس و سيمتكس 2024
23 يناير 2024 10:06

انطلقت النسخة الأضخم من معرضي يومكس و سيمتكس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 – 25يناير 2024، والذي يعتبر منصة تفاعلية متخصصة بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات المحاكاة.بمشاركة قياسية من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة.

 

أخبار ذات صلة
خبراء يشيدون بفعاليات معرضي "يومكس" و "سيمتكس" الصناعية والدفاعية
خلال "يومكس وسيمتكس".. إطلاق شركة "صناعة تكنولوجي"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك
يومكس وسيمتكس
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
25 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©