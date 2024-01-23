مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات معرضي يوميكس و سيمتكس 2024

انطلقت النسخة الأضخم من معرضي يومكس و سيمتكس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 – 25يناير 2024، والذي يعتبر منصة تفاعلية متخصصة بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات المحاكاة.بمشاركة قياسية من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة.

جانب من التحضيرات لانطلاق النسخة الأضخم من معرضي يومكس و سيمتكس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 – 25يناير 2024، والذي يعتبر منصة تفاعلية متخصصة بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات المحاكاة. pic.twitter.com/J67QratOM7 — UMEX | SIMTEX (@UMEX_SIMTEX) January 22, 2024