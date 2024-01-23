الذهب يلمع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2031.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 944.47 دولار.