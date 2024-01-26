ترفيه ومكافآت والكثير من العروض والفعاليات المذهلة في موسم الشتاء للتسوّق في أبوظبي

الأناقة، والفنّ، والترفيه، وأكثر! كلّها تجتمع في موسم الشتاء للتسوّق في أبوظبي، والذي يستمر حتى 31 يناير، ليمنح المتسوّقين تجارب غنية ومتنوّعة في أكثر من 27 مركزاً تجارياً و3,500 متجر. وخلال هذا الحدث التجاري السنوي المميّز سوف تُتاح للزوّار فرصة لا تفوّت لاستكشاف مراكز التسوّق والمتاجر في أنحاء الإمارة، والمجموعة المتنوّعة من الخصومات والعروض الخاصة التي يقدّمها كلّ منها، مع التركيز على تجارب تسوّق متنوّعة ومتكاملة.







ويحفل موسم الشتاء للتسوّق في أبوظبي بالعديد من العروض التي تزيد التسوّق متعةً لجميع أفراد العائلة، أبرزها مبادرة «تسوّق واربح»، وهي نتاج تعاون بين بنك أبوظبي الإسلامي وأبوظبي للتجزئة، مصمّمة خصيصاً لمنح مستخدمي بطاقات فيزا الذين ينفقون أكثر من 300 درهم إماراتي في المحلات المشاركة فرصة دخول السحب والفوز بجوائز قيّمة.





بينما أعضاء برنامج الولاء «أمبر» من مجموعة الطاير على موعد مع فرصة مثالية لكسب خمسة أضعاف النقاط عند الشراء من ماركات محدّدة مثل بلومنغديلز للتجميل، وجاب، وماماز أند باباز، وماغنوليا بيكري، وكافيه نيرو في أبوظبي.





ولمحبّي الأناقة، تدعوكم كوتش لزيارة متجرها الذي أعيد افتتاحه في غاليريا مول بجزيرة المارية، حيث يستقبل زوّاره في أجواء عصرية ورحبة. كما يعرض متجر تريانو أحدث مجموعاته لعام 2024 في ياس مول من علامات تجارية مثل ستود، ولا دوبل جي، وألمايس، وكازابلانكا، وتشي، وبيبي ديور. وتشمل أبرز صيحات الموضة، بما في ذلك نقوش الزهور، وتصاميم الأنوثة العصرية، وأزياء المكتب المريحة، وغيرها من اتجاهات الموضة العالمية.

وتستمرّ الرحلة في رِحاب الأناقة والفنّ في موسم الشتاء للتسوّق في أبوظبي مع فندق شتاء مربد 2024 والذي يقيم عرضاً استثنائياً على مدى أربعة أيام من 4 يناير وإلى 8 يناير، ويسلّط الضوء على المصمّمين والفنانين الأكثر تأثيراً في المنطقة ضمن تجربة تسوّق لا تُضاهى تشمل الأزياء والموضة والمطاعم الفاخرة.

وليس هذا وحسب، بل سوف يتمكّن المتسوّقون من الحصول على هدية مميّزة هي عطر فاخر ذي إصدار محدود، وذلك عند شرائهم بطاقة هدايا الغاليريا بقيمة 250 درهماً إماراتياً أو أكثر خلال موسم التسوّق هذا.



ولعشّاق الفنّ والإبداع، يستضيف البوادي مول مهرجان فنون الشارع من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024، حيث يجمع فنانين من مختلف أنحاء العالم لعرض أعمالهم المتميّزة في تنوّع فنيّ رائع يشمل عروضاً من فناني الكاريكاتير وفنّ الإيماء، والموسيقيين المتنقّلين، وغيرهم الكثير.

ولا تنتهي التجارب الممتعة عند هذا الحدّ، إذ افتتح نادي مانشستر سيتي الشهير متجره الرسمي في ياس مول، ليتيح بالتالي للزوار شراء تذكارات قيّمة من ناديهم المفضّل والمنتجات المتوفّرة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الافتتاح بالتزامن مع إطلاق «تحدّي السيتي»، التجربة الكروية التفاعلية الجديدة والتي تتيح لهواة كرة القدم على اختلاف أعمارهم الفرصة لاختبار وصقل مهاراتهم الكروية عبر تجربة غامرة وسط أجواء مفعمة بعراقة النادي الإنجليزي.

لمزيد من المعلومات حول موسم الشتاء للتسوّق في أبوظبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمنصّة عروض أبوظبي Abu Dhabi Retail | Experience Abu Dhabi (visitabudhabi.ae) ومتابعة حسابهم على إنستغرام @AbuDhabiRetail للاطّلاع على آخر المستجدات حول أحدث العروض والتجارب.







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