جمارك دبي تكرم الإعلاميين ضمن فعالياتها في أسبوع الجمارك

دبي (الاتحاد)

ضمن فعالياتها في أسبوع الجمارك التاسع والتي تُقام تحت شعار «التمكين الرقمي نحو شراكات هادفة وفاعلة»، نظمت جمارك دبي حفلاً لتكريم الجهات الإعلامية المحلية لمساهمتهم المتميزة في دعم القطاع التجاري بإمارة دبي، وإيصال رسالة الدائرة في تسهيل العمليات التجارية وحماية المجتمع، كما تضمن الحفل تكريم الإدارات والقطاعات الجمركية الفائزة بجائزة الاتصال الإعلامي عن عام 2023.

حضر حفل التكريم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، ورؤساء تحرير لمؤسسات إعلامية في الدولة، وتخلل الحفل عرض مرئي عن الإنجازات الإعلامية التي حققتها جمارك دبي في السنوات الأخيرة، والتي دعمت جهود دبي في المحافل الدولية، وتعزيز تقدمها على مؤشرات التنافسية العالمية.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالحضور، مؤكداً أن إعلامنا الوطني شريك استراتيجي مهم في تحقيق التنمية المستدامة، وركن أساسي في تعزيز قيم المجتمع والتواصل الحضاري، لافتاً أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في إبراز النجاحات التي يحققها القطاع الحكومي على أرض الواقع، وجهوده الكبيرة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات حكومية رائدة ومبتكرة.

وقال: اعترافاً بأهمية الإعلام، دشنت جمارك دبي في عام 2014 جائزة أفضل إدارة وقطاع في التواصل الإعلامي، وذلك لتشجيع الإدارات والقطاعات الجمركية بالدائرة وتحفيزهم على التواصل الفعال مع الإعلام، حيث يتم في نهاية كل ربع عام تكريم الإدارات والقطاعات الأكثر تفاعلاً مع الإعلام، نحن نحرص على ذلك، ونسعى بكل جهد إلى أن ندفع هذا النجاح لزيادة الاتصال والتواصل مع الإعلام، وفي هذا الإطار سجل عدد المواد الإعلامية الصادرة عن الدائرة للعام الماضي 882 منتجاً إعلامياً كان لمعظمها صدى إقليمي وعالمي واسع، وهو ما يدعم إيصال رسالتنا في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد محمد جلال الريسي، أن الإعلام يحمل رسالة مهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات والإنجازات التي تحققها الدولة، بفضل قيادتها الرشيدة ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن الإقليمي والعالمي أيضاً، وتصدرها المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أنه لمس من خلال زياراته للعديد من الدول الأجنبية أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً ملهماً يتمنون أن يحذوا نهجها الصائب في تحقيق النجاحات والإنجازات المستمرة.

وتخلل الحفل تكريم ممثلي وسائل الإعلام، وكذلك الفائزين بجائزة التواصل الإعلامي عن عام 2023 وفق الفئات المحددة.