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اقتصاد

7 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي»

7 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي»
24 يناير 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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سجل بنك دبي الإسلامي نمواً في صافي أرباح المجموعة بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 7.01  مليار درهم  مقابل 5.55  مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى نحو 88 مليار درهم، مقارنة مع 63 مليار درهم للسنة المالية 2022. وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63% مرتفعةً من 56% في نهاية عام 2022.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: كان عام 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه.
وأضاف: يأتي ارتفاع صافي أرباح البنك نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي.

بنك دبي الإسلامي
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