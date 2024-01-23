«الاتحاد للشحن» توقع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي و«أبوظبي للأغذية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، أحد المشغلين الرئيسيين لقطاع الطيران في الإمارة، ومركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، المركز اللوجستي وأكبر وأول سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي لنقل المواد الغذائية من المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام في القطاع.

ويُطلق على الممر الجديد اسم «فريش كوريدور 2.0»، ويدعم تنويع مصادر الأغذية، وإنشاء ممرات تجارية جديدة، وتوسيع خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين في المنطقة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للجهات الفاعلة في قطاع تجارة الأغذية في أبوظبي للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية في سلاسل التوريد الغذائية العالمية.

ويهدف الشركاء من خلال الاتفاقية إلى بناء منظومة متماسكة للتجارة والاستثمار في مجال الأغذية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة.