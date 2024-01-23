استمرار شراء الأجانب والمؤسسات المالية بسوق العاصمة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استمرت عمليات شراء المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بواقع 19.68 مليون و 9.84 مليون درهم على التوالي، كما استمرت عمليات بيع الأجانب والمؤسسات في سوق دبي، لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 21.25 مليون و5.43 مليون درهم على التوالي.

وتمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق على ارتفاع بواقع 26.28 نقطة بعد زيادة القيمة السوقية لتتجاوز مستوى 703.48 مليار درهم، في حين انخفض مؤشر سوق العاصمة بمقدار 27.11 نقطة بعد انخفاض القيمة السوقية إلى2.946 تريليون درهم. وتزامن ذلك مع تراجع نسبي في قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.18 مليار درهم لتعكس حالة من الترقب للمحفزات خاصة مع بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمالها.

وبلغت خسائر القيمة السوقية نحو 5.235 مليارات درهم محصلة انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 9.67 مليار درهم في مقابل ارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 4.44 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد انخفض مؤشر السوق أمس بمقدار 27.11 نقاط ويغلق عند مستوى 9653.34 نقطة متراجعاً بنسبة 0.28%. وبلغت قيمة التداولات 930.832 مليون درهم، شملت ما يزيد على 186.45 مليون سهم عبر 13598 صفقات. وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 67 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 36 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 200.95 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 92.79 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 90.71 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 29.66 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بتداول 18.22 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 12.79 مليون سهم.

ومالت أسعار الأسهم النشطة للانخفاض أمس ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 1.28 % إلى 3.08 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.2% إلى 5.09 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.62% ليغلق عند 3.19 درهم و«العالمية القابضة» بنسبة 0.5% إلى 399.8 درهم، وكذا «فينكس كروب» بنسبة 1.14% ليغلق عند 2.1 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 261.976 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 242.293 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 19.68 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 4.88 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراءً) بقيمة 12.32 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بصافي بقيمة 3.02 مليون درهم.

سوق دبي

وارتد المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوداً ليربح 26.28 نقطة وبنسبة 0.64% عند مستوى 4107.52 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 9 شركات من بين 39 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 255.18 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 128.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6708 صفقات.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 65.51 مليون درهم، تلاه «ديار للتطوير» بقيمة 30.32 مليون درهم، ثم «أرامكس» بقيمة 23.34 مليون درهم. فيما جاء «ديار للتطوير» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 41.18 مليون سهم، وتلاه «أرامكس» بتداول 11.36 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 10.13 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «إعمار العقارية» بنسبة 0.8% عند 7.4 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.6% ليغلق عند 6.6 درهم و «أرامكس» بنسبة 0.93% عند 2.12 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «تكافل الإمارات» بنسبة 13.97% ليغلق عند سعر 0.571 درهم، و «ديار للتطوير» بنسبة 2.52% عند 0.73 درهم، و«دو» بنسبة 2.43% عند 5.48 درهم وكذا «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.69% ليغلق عند 5.84 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.14% ليغلق عند 17.7 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 113.52 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 134.773 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.25 مليون درهم كمحصلة «بيع».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 768.265 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 758.424 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 9.84 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 5.43 مليون درهم.