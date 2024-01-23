أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت «إي آند الحياة»، 350 ألف بطاقة «إي آند موني» منذ الإطلاق مطلع 2023، حسب خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الشامسي: إن شركة «إي آند الحياة»، نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تَسْبِق بها تطلُّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل.

وأضاف: نجحت شركة «إي آند الحياة» في أن تكون فاعلاً أساسيّاً في الحياة الرقمية للمستخدمين، واتَّسع نشاطها ليشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، وبذلك أصبحت من أهم المحركات الأساسية لـ«إي آند»، التي تُعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار.

إنجازات متتالية

وقال الشامسي: إن الشركة قدمت للمستخدمين منصَّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON»، والتي تقدّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.

وخلال عام 2023، مضت «إي آند الحياة» بخُطًى متسارعةٍ ومؤثرة على جميع صُعُد أعمالها، ففي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية «إي آند موني» أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تُصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفَّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية.

وتابع: نجحت «evision»، التي تمثِّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في «إي آند الحياة»، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويُعَدُّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقَّبها المشاهدون.

تطور سريع

وقال: إن لدى «إي آند الحياة» نقاطُ قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين، فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ «إي آند»، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميّاً، وقاعدة عملاء واسعة تزيد على 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز «إي آند الحياة» في أعمالها على أُسُسٍ متينة للنمو، من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدِّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسِّن نمطَ حياة العملاء وتَفُوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps»، التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعَدُّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية «إي آند».

وأكد أن «إي آند الحياة» تضع أمام عينيها دوماً تحسينَ نمط حياة العملاء بصورة تَفُوقُ توقعاتهم.

وأضاف: حقَّقت «إي آند الحياة» خطوات مهمة في قطاعي المحتوى الترفيهي والتكنولوجيا المالية، ونسير وفْق استراتيجية واضحة ومَدْرُوسَة في السنوات القادمة، حيث يحقِّق قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط نموّاً متسارعاً في ظل تغيُّر سلوك الدفع للمستهلكين بشكل كبير، مع زيادة الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الريادة باعتبارنا أكبر شركة للمحتوى الترفيهي المجمَّع في المنطقة، عبْر التميز في تقديم المنصات الذكية.

كما نُسخِّر جهودنا للعمل على تخصيص الخدمات حسب كل شريحة من المستهلكين، وتعزيز فرص نمو الأعمال الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة آمنة وأكثر مرونة لعملائنا، ونتطلَّع باستمرار إلى التعاون مع أبرز الخبراء الرُّوَّاد في مجالهم، واستكشاف أحدث الطرق لتحقيق النمو المطلوب، سواء بشكل تلقائي أو من خلال التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

التكنولوجيا المالية

وقال الشامسي: أصبح تطبيق «إي آند موني» واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات والمنطقة، ونجح في تلبية احتياجات الدفع الإلكتروني الآمنة والمَرِنَة، وجعل المعاملات المالية اليومية للعملاء أكثر سهولة وفي متناول الأيدي، ووفَّر للأفراد والشركات عدداً من المنتجات والحلول والخدمات المالية المبتكرة، وأصبح أحد أعمدة التحوُّل إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأضاف: حرصنا على توسيع خدمات «إي آند موني» لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو من لا يملكونها، بحيث يتمُّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، و أدَّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880,000 مشترك، بينما توسَّعت خدمات التحويلات الدولية حاليّاً إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف.

وحصل «إي آند موني»، على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية، حيث يُتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى دَمْجِهِ مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

وقال الشامسي: إنه من أجل المزيد من تطوير تطبيق «إي آند موني»، عَقَدْنَا شَرَاكَة مع ماستر كارد العالمية، من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وزوَّدنا العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع تمكِّنهم من سداد المدفوعات المالية بسهولة وأمان، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم، لتصبح جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغِّل اتصالات في دولة الإمارات، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023، كما وفَّرت البطاقة واحدًا من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقًا على بطاقات الائتمان.