«كيزاد» تبرم شراكة استراتيجية مع «اتصالات من إي آند»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كيزاد للمجمعات، شراكة استراتيجية مع اتصالات من إي آند، يتم بموجبها تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية بمدينة رزين العمالية في أبوظبي.

وبناءً على هذه الشراكة، سيتم إجراء تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية في مدينة رزين العمالية وترقيتها بشكل كامل، بحيث يتم تجهيز جميع الغرف والمناطق العامة بالمدينة بأحدث جيل من شبكات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) التي تقدمها اتصالات من إي آند.

وستوفر هذه المبادرة اتصالاً غير محدود بشبكة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة لجميع سكان المدينة المعدة لاستيعاب أكثر من 50 ألف شخص كما يتضمن المشروع تركيب كابلات ألياف ضوئية حديثة ومحولات عالية الأداء.

وقال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي في كيزاد للمجمعات: تأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بالارتقاء بمستويات معيشة العاملين القاطنين في مدننا، والارتقاء بمعايير الرفاهية في مجمعات سكن العمال في الإمارة ككل.