«الدار» تطلق «سما ياس» السكني وسط «ياس بارك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع «سما ياس»، أول مجمّع سكني من نوّعه يضم وحدات فاخرة تقدم لقاطنيه مفهوماً فريداً للرفاهية وتوفر أسلوب حياة عصري وسط أجواء الطبيعة في جزيرة ياس ويمنح هذا المشروع، والذي يتمتع بإطلالات خلاّبة وسط منتزه ياس بارك، قاطنيه فرصةً نادرةً للاستمتاع بتجربة عيش استثنائية وسط الطبيعة، كما سيحظى أفراد المجتمع بسهولة الوصول إلى المعالم السياحية والوجهات الترفيهية العالمية في جزيرة ياس.

ويضم مشروع «سما ياس»234 وحدةً سكينة محاطة بمساحات خضراء، وروعي في تصميمه الاعتناء بالتفاصيل وتقديم مستوى جديد في تجربة العيش لقاطنيه، بينما سيقدم الشيف العالمي إيزو تجربة طعام حصرية داخل المجمّع السكني، والتي ستضم مطعماً ومتجراً مخصصاً للأطعمة الجاهزة، بالإضافة إلى قائمة من الأطباق والوجبات الشهية، والتي سيتمكن القاطنون من الاستمتاع بها داخل منازلهم.

وسيضم سما ياس منتجعاً صحياً ومساحات تجزئة وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى ردهة وسيتمتع القاطنون بمجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه والمرافق الاجتماعية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية وحدائق مجتمعية ومسارات مخصصة للدراجات والجري ومكتبة ومساحات عمل خارجية وأخرى مشتركة ومناطق ألعاب مخصصة للأطفال وغرفة متعددة الاستخدامات وقاعة عرض مسرحية.

وقد وضعت شركة وودز باغوت التصميم المعماري الملهم في مشروع سما ياس، بينما قدمت شركة التصميم الداخلي ماسترد آند لينين مزيجاً فريداً من اللمسات الإبداعية ومبادئ التصميم العملي لتطوير مجموعة مميزة من التصاميم الداخلية الغنية بتفاصيلها. وتم استيحاء تصاميم المطابخ في كل منزل من مهارات الشيف إيزو الفريدة في عالم الطهي، حيث تم التركيز على المساحات والتخزين والتشطيبات الفاخرة التي تشجع القاطنين على الاستمتاع بفن الطهي من داخل منازلهم.

ويقع مشروع سما ياس بجوار ياس بارك، المنتزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، وسيحظى المقيمون بإمكانية الوصول المباشر إلى مرافق اللياقة البدنية والوسائل الترفيهية، بما في ذلك بستان، ومساحة مخصصة للتنزّه ومنطقة مخصصة لممارسة الرياضات، وملاعب رياضية مغطاة ومنتزه للتزلج ومنتزه للحيوانات الأليفة.

ومن المقرر إطلاق مبيعات مشروع سما ياس في 2 فبراير 2024، وهو يضم ثلاثة أبنية منخفضة الارتفاع توفر شققاً مكونةً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ووحدات دوبلكس من غرفتي نوم إلى ثلاث غرف نوم، وشقق بحديقة خاصة مكوّنة من غرفتي نوم إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس.

ويستهدف المشروع من خلال مخططه الرئيسي الحصول على تصنيف ثلاث لآلئ من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة، وشهادة (LEED) من الفئة الذهبية وتصنيف فيتويل، حيث سيدمج الممارسات المستدامة ضمن تصميمه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحجم النفايات. وينضم سما ياس إلى محفظة الدار المتنامية التي تضم مشاريع عقارية ترتقي بأسلوب الحياة الصحي والمستدام.