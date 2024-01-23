الإمارات الأولى «أوسطياً» في إنفاق الزوار على المدن الترفيهية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تمتلك الإمارات الحصة الأكبر من إجمالي إنفاق الزوار على المدن والوجهات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 14.67 مليار درهم ( 4 مليارات دولار) خلال عام2022، حسب المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية.

وأكد محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال أن جزيرة ياس حققت رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار العام الماضي لتسجل نمواً تاريخياً بنسبة 88% في عدد الزوار مقارنة بعام 2022، في وقت وصل متوسط إشغال فنادقها 80%.

وقال الزعابي في كلمته الافتتاحية لقمة التجارة في الشرق الأوسط 2024 في أبوظبي، التي تستضيفها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA ، للمرة الأولى في أبوظبي، إن جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات في منطقة المدن الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم حيث سجلت خلال عام 2023 مستويات أداء مميزة تفوق السنوات السابقة من حيث عدد الزوار ونسب إشغال الفنادق.

وبين أن فصل الصيف سجل أداء استثنائياً، حيث شهد ارتفاع عدد الزيارات للمدن الترفيهية في جزيرة ياس بنسبة 85%، ونمو الإشغال الفندقي ليحقق متوسط 90%.

وفي جزيرة السعديات قال الزعابي سجلت جزيرة السعديات نمواً بنسبة 44% في عدد الزيارات عام 2023.

من جهته، قال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات صحفية أمس أن الإمارات تمتلك الحصة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي إنفاق الزوار على المدن الوجهات الترفيهية حيث سجلت 4 مليارات دولار في إنفاق الزوار على المدن والوجهات الترفيهية خلال عام 2022.

وتوقع شانس أن يستمر حجم الإنفاق في النمو بشكل سنوي في الإمارات والمنطقة.

وإقليميا، أضاف شانس، من المتوقع أن تنمو صناعة المدن والوجهات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 18% سنوياً حتى عام 2027.

وحول الجوائز التي حصلت عليها جزيرة ياس، قال الزعابي: حصلت جزيرة ياس أيضاً على أكثر من 130 تكريماً على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تجاوز عدد الفعاليات التجارية الأهداف المحددة لعام 2023.

وبين الزعابي أن منهجية ميرال الشاملة لعبت دوراً محورياً في نجاح جزيرة ياس، وذلك من خلال تنفيذ المخططات الرئيسة لتطوير الوجهة وإدارتها.

وقال: وفي هذا السياق، نعتزم البدء بإنشاء منطقة هاري بوتر في عالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى جانب توسيع ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي.

وتحتضن جزيرة ياس مجموعة من الفنادق لتلبية جميع تفضيلات الزبائن، أبرزها فندق وارنر براذرز أبوظبي، الذي يتماشى مع أعلى معايير الضيافة المستوحاة من عالم وارنر براذرز أبوظبي، وهو أول فندق لعلامة وارنر براذرز في العالم.

وأكد الزعابي: نحرص على تقديم تجربة حجز سلسة للزبائن، لذا قمنا بدمج جميع أصولنا في مختلف قنوات الاتصال الرقمية بما يتيح لنا تعزيز التفاعل مع الزوار، ونجمع بين بيانات الطرف الأول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات لتوفير تجارب استثنائية مخصصة لضيوفنا.

وأضاف: يشمل ذلك تقنية فيس باس (FacePass) للتعرف على الوجه، واستراتيجية ميرال الرقمية لتحليل البيانات الضخمة والتي تحمل اسم مبادرة نور، وتواجدنا في عالم الميتافيرس، وأول استخدام لتقنية تشات جي بي تي لخدمة الزبائن في قطاع السياحة بدولة الإمارات.

وقال: أثبتنا قدرتنا على توفير تجارب متّسقة ومميزة من خلال الجمع بين مجموعة متناغمة من المدن والوجهات الترفيهية الحائزة على جوائز، واستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية الشهيرة عالمياً، إلى جانب معارض التسوق عالمية المستوى وعروض الضيافة الكبيرة.

وأضاف الزعابي: استكمالاً لهذه النجاحات الاستثنائية، عمدنا إلى تطبيق النتائج والمخرجات ذاتها في جزيرة السعديات، حيث حققنا نمواً في عدد الزوار بنسبة 44% مقارنةً بالعام الماضي ونحن بصدد تطوير تجارب جديدة في المنطقة الثقافية في السعديات، بما في ذلك مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

جوليان كوفمان: إنجاز %80 من «تيم لاب فينومينا» في جزيرة السعديات

أكد جوليان كوفمان، الرئيس التنفيذي لميرال إكسبيرينسز في تصريحات صحفية: «يوجد رؤية واضحة من القيادة الرشيدة فيما يتعلق بنمو أبوظبي كوجهة للسياحة والترفيه، ونحن كميرال نعمل خلال الـ11عاماً الماضية على المساهمة في تحقيق ذلك من خلال تجارب متميزة طورناها لدعم الرؤية في جعل أبوظبي وجهة سياحية وترفيهية.

وأضاف: ما يميز مدننا الترفيهية أنها تقدم تجارب متميزة وفريدة لا مثيل لها وبأفضل المستويات.

وتابع: كوفمان الاستمرار في التوسع وبناء تجارب ومشاريع جديدة حيث تم افتتاح العام الماضي سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وبدأنا بالعمل على توسعة ياس ووتروورلد حيث من المتوقع الانتهاء منها في 2025”.

وأضاف: أن أعمال التوسعة في ياس ووتروورلد أبوظبي سترفع من الطاقة الاستيعابية للمدينة بنسبة 20% وستضيف مزيداً من الألعاب والتجارب.

وقال كوفمان: تم الإعلان مؤخراً عن تطوير وإضافة منطقة جديدة في عالم وارنر براذرز أبوظبي وهي منطقة هاري بوتر.

وفي جزيرة السعديات، تم إنجاز 80% من الأعمال الإنشائية لمشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي وهي تجربة متميزة وفريدة حيث تعد جزيرة السعديات وجهة فريدة للترفيه والثقافة.

ويمتد تيم لاب فينومينا أبوظبي على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، ويشهد تقدماً كبيراً بوتيرة ثابتة في أعماله الإنشائية.

وتضم هذه التجربة الفنية المبتكرة، والتي تقع في المنطقة الثقافية في السعديات، مساحات فنية غامرة وواسعة النطاق من تصميم تيم لاب، الشهيرة عالمياً والتي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، مما يوفر مساحات ملهمة يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار.