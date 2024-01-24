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اقتصاد

الذهب يعوض خسائره ويبلغ ذروته في 6 أسابيع

الذهب يعوض خسائره ويبلغ ذروته في 6 أسابيع
24 يناير 2024 14:28

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2030.50 دولار.

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وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.58 دولار، كما زاد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 954.77 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
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