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اقتصاد

خلال "يومكس وسيمتكس".. إطلاق شركة "صناعة تكنولوجي"

خلال "يومكس وسيمتكس".. إطلاق شركة "صناعة تكنولوجي"
24 يناير 2024 15:44

أعلنت "منصة صناعة" - المنصة الموحدة في الإمارات لدعم المنتجات الوطنية - عن تأسيس شركة "صناعة تكنولوجي" بالشراكة مع شركاء دوليين من أبرز الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة بهدف دعم القطاعات المختلفة بتقنيات متقدمة وحلول داعمة للأعمال.

وجاء الإعلان على هامش فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" حيث تأتي شركة "صناعة تكنولوجي" كأول شركة من نوعها في إمارة أبوظبي متخصصة كلياً في تأسيس المشاريع التكنولوجية المتقدمة وإنتاج تقنيات الطائرات العلوية ذاتية التحكم والتخزين الذكي، من خلال الذكاء الاصطناعي بما يدعم توجهات إمارة أبوظبي في النمو الصناعي والتكنولوجي.

وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري رئيس مجلس إدارة "منصة صناعة" أن إطلاق "صناعة تكنولوجي" يأتي بالتزامن مع إصدار قانون تأسيس "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" حيث نحرص على تعزيز خدمات التحول التكنولوجي في الدولة والعاصمة أبوظبي بتوفير مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية للشركات التي تدعم عددا من القطاعات الاستراتيجية.

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وقال "سنعمل خلال المرحلة الأولى على دعم قطاعات النفط والغاز بما يتضمن تقنيات المضخات وأنظمة الكابلات والتقنيات المضافة والحفر الميكانيكي والأنابيب ذات الجهد المنخفض والمتوسط والحلول اللوجستية المتقدمة وإنتاج الروبوتات المتطورة وحلول الأتمتة في العمليات الصناعية والخدمية ومنتجات الطائرات بدون طيار الذكية والشاحنات الروبوتية والمعدات والسيارات والرافعات العلوية ذاتية التحكم وحلول التخزين الذكية وغيرها من الصناعات المتقدمة".

وأوضح أن شركة "صناعة تكنولوجي" تهدف إلى العمل على إنشاء مشاريع تقنية وصناعية استراتيجية تعتمد على التقنيات العالية والذكاء الاصطناعي وسنقدم أفضل الحلول المخصصة للعملاء في معظم الصناعات ونسعى إلى توطين الصناعات والتقنيات في دولة الإمارات وخلق حلول تقنية فريدة جديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين حيث نؤمن بأهمية الريادة التكنولوجية في دعم توجهات العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات لبناء مستقبل تنافسي مستدام".

وتعرض "منصة صناعة" خلال مشاركتها في "يومكس" وسيمتيكس" المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض محفظتها من التقنيات غير المأهولة والتي تتضمن الطائرات من دون طيار والروبوتات الآلية للأغراض الصناعية والخدمية من أجل التعريف بخدماتها للشركاء والعملاء المحتملين حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى إمارة أبوظبي.

 

المصدر: وام
المنتجات الوطنية
الصناعة
يومكس وسيمتكس
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