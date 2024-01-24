الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
25 يناير 2024 01:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
«دبي البحري» ينظم بطولة الخليج لأصحاب الهمم في الشراع الحديث

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.16 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل، ثم مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 62.53 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات. 
وبالنسبة لأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

دبي
التصرفات العقارية
دائرة الأراضي والأملاك
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلباً بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©