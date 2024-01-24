2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل، ثم مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 62.53 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات.

وبالنسبة لأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.