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اقتصاد

«ديوا»: %30.62 زيادة في طلبات شهادات عدم الممانعة خلال 2023

«ديوا»: %30.62 زيادة في طلبات شهادات عدم الممانعة خلال 2023
25 يناير 2024 01:56

دبي (الاتحاد)

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أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن الهيئة اعتمدت 120.409 طلبات خلال عام 2023 لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج «صقور»، بزيادة قدرها 30.62% عن العام 2022، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تعكس الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، والتي بدورها تشير إلى النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال الطاير: يسعدنا الإقبال المتزايد على برنامج «صقور» ودعم مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات سعادة المعنيين، وتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة، وإحداث الفرق في نوعية وجودة الخدمات.
وأضاف: نولي أهمية خاصة لشركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين، لمساهمتهم المهمة في دعم جهودنا لتعزيز البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وزيادة تنافسية الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، وترسيخ مكانة الهيئة. 

ديوا
دبي
سعيد محمد الطاير
هيئة كهرباء ومياه دبي
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