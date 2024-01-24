الإمارات تقود انتعاش سياحة الأعمال في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت شركة «ويجو»، أن تواصل سياحة الأعمال في الإمارات زخمها القوي خلال العام الجاري، بما يرسخ المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة كأحد أبرز وأكبر الأسواق التي تقود انتعاش سفر الأعمال بالشرق الأوسط.

وأفاد مسؤولون في «ويجو»، أن الإمارات كانت من بين أسرع الوجهات السياحية في العالم التي تمكنت خلال فترة قصيرة من استعادة مستويات ذروة ما قبل الجائحة في قطاع سياحة الأعمال وتجاوزها بنسبة كبيرة.

وقال روس فيتش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «ويجو»: إن دولة الإمارات تشكل أحد أبرز وأكبر الأسواق في مجال سياحة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأسرعها تعافياً من تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى الانتعاش القوي في الطلب على سفر الأعمال منذ العام الماضي والذي انعكس بشكل كبير على حجوزات الطيران والفنادق.

وأوضح، أن سياحة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يشكلان الحصة الأكبر حالياً من سوق منطقة الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في سياحة الأعمال.

حصة كبيرة

من جهته، قال براشانت كيرتاني، الرئيس التنفيذي لمنصة «ويجو برو»: إن قيمة سوق رحلات سفر الأعمال يتوقع أن يتجاوز 1.8 تريليون دولار عالمياً بحلول 2027، وأن تعود لمستويات ما قبل الجائحة لتبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار هذا العام.

وأوضح، أن حصة سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تشكل حصة كبيرة تبلغ نحو 46% من إجمالي حركة السياحة في هذه المنطقة، متوقعاً أن تُسهم الأسواق في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجزء الأكبر من النمو العالمي المتوقع في سياحة الأعمال الذي يترافق بزيادة الطلب على حلول سفر الأعمال المبتكرة والحديثة، ما يُتيح فرصةً كبيرة لمنصة «ويو برو» في المنطقة.

ووفقاً لتوقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، نما حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في دولة بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم عام 2022. ويقدر مجلس السفر والسياحة العالمي، حصة الإمارات من إجمالي حجم إنفاق سياح الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، بنحو 25%، ما يؤكد مكانة الدولة إقليمياً وجهة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، حيث بلغ إجمالي إنفاق سياح الأعمال في الشرق الأوسط 133 مليار درهم العام الماضي، متوقعاً ارتفاع حجم إنقاق سياح الأعمال بمعدل 5% سنوياً ليصل إلى 54.9 مليار درهم بحلول عام 2033.

ولمواكبة الانتعاش القوي في الطلب على سفر الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا كشفت «ويجو»، عن إطلاق «ويجو برو»، وهي منصة حديثة موجّهة للشركات تُسهّل إدارة رحلات سفر الأعمال وتكاليفها عالمياً، لتغطي سبعة أسواق رئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت ومصر.

تركيبة سكانية

وقال فيتش: إن منطقة الشرق الأوسط تمتاز بتركيبة سكانية يُشكّل الشباب غالبيتها، ونشأت أغلب قواها العاملة اليوم في بيئة تستخدم تطبيقات ومواقع سفر لحجز رحلاتهم الشخصية في تباينٍ واضحٍ مع حجز رحلات العمل من خلال إتباع عمليات الحجز التقليدية المرهقة مع وكالات إدارة سفر الشركات وتبادل المراسلات، ثم الدخول في مرحلة شاقة للحصول على موافقة السفر. ويتبع ذلك تعبئة تقارير تكاليف الرحلات على برامج «إكسل» والفواتير وإرسالها. ونهدف ومن خلال إطلاق منصة «ويجو برو»، لإحداث تحول جذري في مجال رحلات العمل وإدارة التكاليف لتتناسب مع توجهات القرن الحادي والعشرين.

وقال براشانت كيرتاني، الرئيس التنفيذي لمنصة «ويجو برو»: تُركز المنصة على تقديم حلولٍ سهلة وفعالة لحجز رحلات العمل وإدارة التكاليف، حيث نجمع بين سلسلة توريد ممتازة من ويجو وتصميم سهل الاستخدام وفريق يُقدم الدعم لإتاحة منصة تُلبي احتياجات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونهدف إلى توفير حلول حديثة ومبتكرة تُبسّط عملية حجز رحلات الشركات وإدارة تكاليفها، ما يمنح الشركات مزيداً من التحكم والسلاسة والكفاءة. ويُفضي ذلك إلى تطوير تجربة مسافري رحلات الأعمال.