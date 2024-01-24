«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وإيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد إيطالي رسمي رفيع المستوى، فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية إيطاليا، وذلك بما من شأنه دعم مصالح مجتمع الأعمال والشركات من شتى القطاعات الحيوية لدى الجانبين.

جاء ذلك، خلال لقاء عمل موسّع استضافته غرفة أبوظبي في مقرها تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة بين أبوظبي وإيطاليا»، وحضر اللقاء كل من فؤاد درويش عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وأسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى ما يزيد على 100 شخص يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص في أبوظبي.

في حين شارك في اللقاء من الجانب الإيطالي أنطونيو روتوندو رئيس غرفة التجارة الإيطالية التشيكية في ميلان، والوفد المرافق له والذي يتكون من 30 رجل أعمال يمثلون 12 شركة من أبرز القطاعات الاقتصادية في إيطاليا، في مجال الأغذية والصناعة والبناء والأزياء والتسويق والصناعات البحرية والاستزراع المائي.

شراكة استراتيجية

وقال أحمد خليفة القبيسي: تتطلع غرفة أبوظبي إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي وإيطاليا إلى آفاق جديدة، لاسيما مع حرص القيادتين الإماراتية والإيطالية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الثنائية الاستراتيجية، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف القبيسي: من هذا المنطلق، نسعى إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثمار المباشر وبناء الشراكات الفاعلة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، والاستفادة من الفرص المتاحة والقيمة المضافة في القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وغيرها، بما يُسهم في توفير المزيد من مجالات الاستثمار والتجارة لدى القطاع الخاص المحلي، ويُساعد الشركات الإماراتية على تطوير أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق الإيطالية والأوروبية والعالمية.

وأكد القبيسي حرص غرفة أبوظبي على تقديم كل ما يلزم من التسهيلات والحوافز المميزة لرجال الأعمال الإيطاليين الراغبين في الاستثمار بأبوظبي.

تبادل تجاري

وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا نحو 39.7 مليار درهم ما يعادل (10.8 مليار دولار) خلال عام 2022، ويتصدر الذهب والأحجار الثمينة الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا، في حين تتصدر المجوهرات الصادرات السلعية الإيطالية إلى الإمارات بأكثر من مليار يورو، تليها المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والألبسة والمفروشات والأغذية.

120 فرصة

شهد اللقاء عقد اجتماعات أتاحت الفرصة أمام شركات القطاع الخاص من أعضاء غرفة أبوظبي للتواصل المباشر مع نظرائهم من الشركات الإيطالية، وربطهم عن طريق تنظيم اجتماعات ثنائية ويعد ذلك من أولويات عمل استراتيجية غرفة أبوظبي التي تسعى إلى تعزيز مكانتها وجهة لتنظيم لقاءات الأعمال والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتم التفاهم لصالح ما يزيد على 120 فرصة شراكة محتملة في أنشطة تجارية حيوية بين الشركات من أعضاء غرفة أبوظبي المشاركين والوفد الإيطالي.