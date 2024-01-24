«أرباح البنوك» تقفز بسيولة الأسهم المحلية لتتجاوز ملياري درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انعكست نتائج الأعمال الإيجابية للبنوك والشركات المدرجة، بآثار إيجابية على أسواق الأسهم المحلية أمس، مع بدء موسم الإفصاح عن نتائج الأعمال السنوية.

وقادت أسهم البنوك ارتفاعات مؤشرات الأسواق بعد الإعلان عن نمو قياسي في صافي الأرباح، حيث تصدر «بنك دبي الإسلامي» قائمة النشاط في دبي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.7% إلى 6.29 درهم بعد إعلان البنك نمو صافي الدخل بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 7 مليارات درهم، وانطبق الأمر ذاته على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي حقق زيادة في صافي الربح بنسبة 45% على أساس سنوي، مسجلاً أرباحاً قياسية بقيمة 5.25 مليار درهم، ليأتي ثانياً في قائمة الشركات النشطة من حيث القيمة أمس مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.45% ليغلق عند 11.18 درهم.

وانعكست حالة التفاؤل بشأن نتائج أعمال البنوك على أسهم بنوك ستعلن عن نتائج أعمالها خلال الأيام القليلة الماضية ومنها «أبوظبي الأول» الذي صعد بنسبة 1.58% إلى 15.44 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.8% إلى 18.55 درهم وأيضاً «دبي التجاري» بنسبة 3.92% ليغلق عند 5.29 درهم.

ولعبت أسهم البنوك دوراً بارزاً في زيادة نشاط التداولات في كلا السوقين خاصة في سوق دبي، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.039 مليار درهم. كما حرص المستثمرون الأجانب على اقتناص الأسهم عند مستوياتها السعرية المغرية لتكون محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 147.46 مليون درهم.

إلى ذلك، تجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسهم دبي أمس 11.13 مليار درهم إلى 714.614 مليار درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بمقدار 2.59 مليار درهم إلى 2.943 تريليون درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بمقدار 2.01 نقطة عند مستوى 9655.35 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 9693.56 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.17 مليار درهم، شملت 242 مليون سهم عبر 19025 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسهم 41 شركة،.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 200.25 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 109.51 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 94.38 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.29 مليون سهم، وتلاه «دانة غاز» بتداول 20.88 مليون ، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 16.3 مليون سهم. وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث ارتفع «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.45 % إلى 11.18 درهم، و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.58% إلى 15.44 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 2.19% ليغلق عند 3.26 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.92 % إلى 2.99 درهم، و «ألفاظبي القابضة» بنسبة 2.43% إلى 17.7 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.08% إلى 399.5 درهم، وكذا «دانة غاز» بنسبة 3.45% ليغلق عند 0.756 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 359.478 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 296.69 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.78 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 55.36 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ ليربح 73.95 نقطة وبنسبة 1.8% عند مستوى 4181.47 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة. وقفزت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات إلى 968.43 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 273.43 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13986 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 299.32 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 171.511 مليون ، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 117.63 مليون درهم. فيما جاء «دبي الإسلامي» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 47.73 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 27.16 مليون سهم، ثم «اكتتاب» بتداول 22.69 مليون سهم.

وارتفعت أسعار غالبية الأسهم النشطة، لتضم قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «تكافل الإمارات» بنسبة 14.88% عند 0.656 درهم، و «دبي الإسلامي» بنسبة 7.7% ليغلق عند 6.29 درهم و«اكتتاب» بنسبة 6.55% عند 0.26 درهم. وكذا «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.8% ليغلق عند سعر 18.55 درهم، و«بنك دبي التجاري» بنسبة 3.92% عند 5.29 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.63% عند 6.84 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 455.129 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 370.446 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 84.68 مليون درهم كمحصلة «شراء».