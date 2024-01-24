شركة ناشئة من شركات Hub71 تؤسس مقرها العالمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أبهي» ABHI، منصة التمويل التي تأسست في باكستان والمدعومة من قبل منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، عزمها تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك لمواصلة مسيرة تطورها وتوسعها على الصعيد الدولي.

وانضمت شركة «أبهي» إلى منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في العام 2022، حيث توسعت أعمالها من خلال الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشركات والمستثمرين والهيئات.

واستفادت الشركة من فرص النمو التي تتيحها بيئة أبوظبي الداعمة للأعمال، والتي تدعم الشركات خلال جميع مراحل نموها من التأسيس وحتى طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك من خلال عقد الشراكات والتعاون مع منظومة واسعة من كبرى الشركات الوطنية والمستثمرين.

وتعمل شركة «أبهي» حالياً مع مكتب أبوظبي للاستثمار، شريك منظومة Hub71 الاستراتيجي، بهدف توسيع وتطوير عملياتها التشغيلية للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة «أبهي» مجموعة شاملة من حزم الدعم والرعاية والتي تشمل المساعدة في تأسيس عملياتها، إلى جانب الحوافز وتسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في أبوظبي وتعزيز فرص التجارة الدولية، بهدف دعم الاستثمارات والابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يمتاز بمقومات نمو عالية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعتبر شركة «أبهي» مثالاً واضحاً على مدى سرعة تأسيس الشركات وتوسعها وازدهار أعمالها في أبوظبي. فبعد عام من انضمامها إلى منظومة Hub71، تعمل شركة «أبهي» الآن مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنمية أعمالها وتعزيز نطاق حضورها خارج إمارة أبوظبي.

وتعتبر شركة «أبهي» ، التي تأسست في العام 2021، من أبرز شركات الابتكار الواعدة على مستوى العالم، حيث صُنفِت كواحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 وتوفر الشركة للعمّال والموظفين خدمات الحصول على رواتبهم (EWA) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تزويد الشركات بحلول لدفع الرواتب، وخدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقوم شركة «أبهي» حالياً بخدمة 500 شركة حول العالم، كما تم إدراج الشركة ضمن قائمة «أفضل 100 شركة من المستقبل» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع وزارة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وبلغ عدد الشركات الناشئة في منظومة Hub71 ما مجموعه 260 شركة تمكنت من الحصول على تمويلات بلغت أكثر من 5.1 مليار درهم، وحققت إيرادات أكثر من 3.5 مليار درهم منذ إنشائها، وباعتبارها من الشركات الرائدة في تطوير حلول الإقراض تتمتع شركة «أبهي» بالمقومات التي تمكنها من دعم نمو القطاعات المختلفة لاقتصاد دولة الإمارات.