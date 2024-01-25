الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بينما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيراً يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.76 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 964.07 دولار.