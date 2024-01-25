أرباح "الإمارات دبي الوطني" تقفز 65% خلال 2023

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

ووفق بيان صادر عن البنك، أنه في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، اقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد إضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة التوزيعات النقدية عن العام السابق.

وقفزت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم، في حين شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم.

وارتفع الإقراض 5% نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم.

وأكد البنك أن الميزانية العمومية القوية تواصل دعمها لمركز بنك الإمارات دبي الوطني لتجعل منه قوة إقليمية بارزة. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 33%، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

وحققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداءً متميّزاً، وتوسعت شبكته في المملكة العربية السعودية لتشمل 15 فرعاً، وعزز من فروعه في مصر، وهو ما لعب دوراً في تحسين البصمة الدولية والقدرة الرقمية لتحقيق المزيد من النمو.

وأعرب البنك فخره بكونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى 43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. ونمت الأصول 16% لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023.

وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68% لتصل إلى 332 فلساً.

وكان 2023 عاماً قياسياً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار أميركي من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة.

كما شهد إطلاق Tablet X، وهي منصة للخدمات المصرفية على الأجهزة اللوحية تتيح فتح الحساب الفوري، والإصدار الفوري لبطاقات الائتمان، وطلب القرض الشخصي، وفتح حساب الودائع الثابتة.

وطرح البنك نظام إدارة حسابات الضمان العقاري الجديد لتوفير خدمات فعالة لحسابات الضمان العقاري.

وارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في دولة الإمارات، مما يدعم هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد.

وشهد العام 2023 إطلاق تطبيق “ENBD X” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.

ووسّعت منصة الثروة الرقمية نطاق الوصول إلى الأسهم العالمية، مما نتج عنه استثمارات بأكثر من مليار درهم منذ إطلاقها، وهو ما عزز من مكانة تطبيق "ENBD X" كحل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات.

وارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.

ونمت القروض في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للأفراد بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في أعقاب توسيع شبكة الفروع لتصل إلى 15 فرعاً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: "حقق البنك أعلى أرباح على الإطلاق حيث بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة".

وأضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني سخر ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في الدولة، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال:" قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطلاق من بنك إقليمي".

وقال: " في ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلسا، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلسا للسهم الواحد".

من جهته قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك حقق دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة، كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم.

وأشار إلى أن القروض الجديدة المقدمة للشركات ساهمت بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18% في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19% مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.

من ناحيته قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن قاعدة رأس المال القوية للمجموعة ساهمت في نمو الميزانية العمومية بنسبة 16% لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023. وأشار إلى أن العمليات الدولية تشكل حالياً نسبة 39% من إجمالي الدخل.

وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة 4% في المملكة العربية السعودية، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك.