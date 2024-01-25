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اقتصاد

أحمد علي علوان رئيساً تنفيذياً لـ Hub71

أحمد علي علوان رئيساً تنفيذياً لـ Hub71
25 يناير 2024 20:16

بوظبي (الاتحاد)

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شركة ناشئة من شركات Hub71 تؤسس مقرها العالمي في أبوظبي


أعلنت Hub71 ، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن تعيينات قيادية جديدة تهدف إلى دعم خططها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وفي هذا الإطار، أعلنت Hub71 عن تعيين أحمد علي علوان رئيساً تنفيذياً لها اعتباراً من شهر يناير 2024، وذلك بعد أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ أكتوبر من عام 2022.
انضمّ أحمد علوان إلى Hub71 كعضو مؤسّس في عام 2019، ثم تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث اضطلع بدور فاعل في قيادة التطوير الاستراتيجي لـ Hub71 لتصبح واحدة من مراكز التكنولوجيا الناشئة الرائدة على مستوى المنطقة، ولتوفر الدعم لأكثر من 260 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع تمويلات تزيد قيمتها عن 5 مليارات درهم.
ويأتي تعيين علوان لمنصبه الجديد في سياق مجموعة من التعيينات الداخلية الجديدة، والتي شملت أيضاً تعيين بسمة أحمد البادي الظاهري رئيساً لشؤون القيمة المضافة، وهاشم الكعبي رئيساً للعمليات والخدمات المؤسسية، ومحمد الخوري رئيساً للتسويق والاتصال، وبيتر أبو هاشم رئيساً لقسم النمو والاستراتيجية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة Hub71 : "تقوم منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 بدور رئيس وحيوي في توفير بيئة جذابة ومتطورة لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من تحقيق النموّ والتطور انطلاقاً من إمارة أبوظبي، مستفيدةً من النموّ الكبير الذي يشهده اقتصاد الصقر في الإمارة. وفي ظل قيادة Hub71 ستحظى الشركات الناشئة على مستوى العالم بوجهة تفتح أمامها آفاق الابتكار وفرص النموّ بلا حدود، إذ أسهمت في نموّ Hub71 ، وإنشاء منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي. ونثق بأن معرفة وخبرة قيادة Hub71 ستسهم في مساعدة الشركات الناشئة والمؤسسين على النموّ وتوسعة نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستسهم برسم مستقبل منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي".
وفي عام 2023، أسهمت Hub71 في تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات التكنولوجيا نموًاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحصول على المركز السادس على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال.

Hub71
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