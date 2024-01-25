زيادة شراء الأجانب للأسهم ترقباً لتوزيعات قوية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت أسواق الأسهم المحلية زيادة شراء الأجانب والمؤسسات ترقباً لتوزيعات أرباح قوية، كما سجلت تعاملات بيع نفذها مستثمرون أفراد من أجل جني الأرباح، بعد ارتفاعات ملحوظة خلال اليوم السابق تفاعلاً مع نتائج أعمال تاريخية سجلتها بنوك مدرجة، ومكنت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية مؤشرات الأسواق من التماسك نسبياً في ظل رغبتهم في الاستفادة من توزيعات الأرباح المغرية التي بدأ الإفصاح عنها، ولتكون المحصلة صافي شراء بقيمة 51 مليون درهم للأجانب و71.39 مليون درهم للمؤسسات.

ورغم توالي إعلان البنوك الكبيرة المدرجة عن نمو قياسي في صافي الأرباح، إلا أن مؤشرات الأسواق تراجعت بنسب مقبولة بواقع 0.29% لمؤشر سوق العاصمة و0.18% لمؤشر سوق دبي المالي، وتزامن ذلك مع تراجع في معدلات التداول مقارنة باليوم السابق لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.452 مليار درهم مقابل ما يزيد عن ملياري درهم في اليوم السابق.

وإلى ذلك جاوزت خسائر القيمة السوقية لأسهم دبي أمس 4 مليارات درهم إلى 710.604 مليار درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بمقدار 10.325 مليار درهم إلى 2.933 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 28.7 نقطة عند مستوى 9626.65 نقطة.

وعادت قيمة التداولات دون مستوى المليار درهم وتحديداً عند 995.1 مليون درهم، شملت ما يزيد على 184.824 مليون سهم عبر 14969 صفقات. وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 42 شركة، وبقيت أسهم 11 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 201.37 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 88.85 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بقيمة 64.62 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 19.85 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس حيث انخفضت أسهم «كيو القابضة» بنسبة 2.22% إلى 3.08 درهم، و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.55% إلى 15.2 درهم، «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.47% ليغلق عند 1.34 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة مثل «ألفاظبي القابضة» بنسبة 1.24% إلى 17.92 درهم، واستقرت أسهم «ملتيبلاي» دون تغيير عند 2.99 درهم، وو «العالمية القابضة» عند 399.5 درهم، وكذا «أمريكانا للمطاعم» عند 3.3 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 278.423 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 268.355 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.06 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 854 ألف درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 2.15 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بصافي بقيمة 11.62 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بمقدار 7.92 نقطة وبنسبة 0.18% عند مستوى 4173.55 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 43 شركة متداولة أمس. وانخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات بعد نشاط ملحوظ في اليوم السابق لتبلغ 457.223 مليون درهم، بعد التعامل على 129.37 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8060 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 173.63 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بقيمة 67.28 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 57.37 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 268.56 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 227.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 40.94 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 816.628 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 795.304 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 21.32 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 50.072 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 322.338 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 272.65 مليون درهم.