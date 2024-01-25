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اقتصاد

أرباح «الإمارات الإسلامي» ترتفع 71% إلى 2.12 مليار درهم

هشام عبدالله القاسم
26 يناير 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 71% خلال عام 2023، لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال. وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69% كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023، ونمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023.
ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا. وأفاد أن الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة تشكل منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل. 
وأشار إلى أن استثماراتهم في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية لعبت دوراً رئيساً في النجاح.

هشام عبدالله القاسم
مصرف الإمارات الإسلامي
الإمارات
أرباح البنوك
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