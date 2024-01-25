الإمارات الأولى في إصدار السندات الإقليمية الخضراء

دبي (الاتحاد)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28 جداول السندات الإقليمية الخضراء خلال عام 2023 بقيمة إصدارات إجمالية بلغت 39.2 مليار درهم (10.7 مليار دولار) بزيادة بنسبة 170%.

واستحوذت الإمارات على 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية خلال العام الماضي.

وسجلت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الإصدارات الإقليمية بنسبة سنوية بلغت 69%، حيث مثّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مُصدر للسندات الخضراء في المنطقة خلال عام 2023.

وسجل سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقماً قياسياً جديداً في عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه السوق 24 مليار دولار تقريباً، وفقاً لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال.

وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.