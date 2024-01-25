مدن تفتتح التوسعة الجديدة لمنتجع باب النجوم في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مُدن عن افتتاح التوسعة الجديدة لمنتجع باب النجوم الحديريات، الذي يُعد الوجهة المفضلة لعشاق الاستجمام في الهواء الطلق، ومنتجعاً فاخراً للتخييم والترفيه على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.

ستسهم التوسعة الجديدة في إثراء العروض الحالية للمنتجع من خلال توفير تجارب ضيافة راقية ومميزة للضيوف على الواجهة البحرية، مع ميزات فريدة ومستويات جديدة من خدمات الضيافة والخصوصية.

تضم التوسعة الجديدة 31 وحدة فندقية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تقع على طول الواجهة البحرية للجزيرة، بواقع 17 وحدة على اليابسة مع إطلالة على الواجهة البحرية، و14 وحدة فوق الماء مع حوض سباحة خاص مطل على البحر، والتي يمكن الوصول إليها من خلال ممشى بحري، لتتيح للضيوف الاستمتاع بإطلالات مفتوحة بالكامل على البحر، والاستمتاع بأصوات الأمواج الهادئة بينما تتميز الوحدات الفندقية المُطلة على البحر بحديقة خارجية خاصة رحبة لكل منها، مع حوض سباحة مطلٍ على البحر.

ويقع مشروع التوسعة الجديد وسط مناظر طبيعية خضراء خلابة، ما يجعله وجهة جذابة للضيوف من دولة الإمارات والمنطقة والعالم كما يضم المنتجع مطعم «لاكوسينا» العصري الذي يقدم لضيوفه باقة واسعة من المأكولات الشهية، مع مطبخ في الهواء الطلق وتراس خارجي للجلوس مع إطلالات بحرية ساحرة.

ويضم منتج باب النجوم الحديريات حالياً عدداً من خيارات تناول الطعام، مثل «مطعم 28°» في الهواء الطلق ومقهيين آخرين للعصائر ويزخر المنتجع أيضاً بمجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، مثل التزلج على الماء والتجديف بالكاياك والتجديف باستخدام قوارب الكانو والتمارين الرياضية الشاطئية واليوغا والسالسا.

ويمكن للأطفال الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية وكرة قدم الطاولة ولعبة تركيب القطع الخشبية «جينغا العملاقة» في المنطقة المخصصة للعب، والتي تمنح الأطفال ساعات طويلة من التسلية والمرح.