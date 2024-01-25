سعود بن صقر يفتتح التوسعة الجديدة لشركة هيرا للصناعات

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أهمية تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة، ودعم جهود الابتكار والتطوير والمعرفة الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية رأس الخيمة الاقتصادية الرامية إلى توفير بيئة أعمال مثالية تدعم نمو القطاع الصناعي، وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات التقنية والبيئية الحديثة لضمان تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الخطط التنموية الشاملة في الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، التوسعة الجديدة لشركة هيرا للصناعات في منطقة «الغيل» الصناعية، التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بمساحة 100 ألف قدم مربع، كجزء من خطة الشركة الاستثمارية المتخصصة في قطاع التشييد والبناء.

وأوضح سموه أن نمو وازدهار الأعمال في رأس الخيمة ترجمة لرؤية الإمارة الاقتصادية وخططها التوسعية للقطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، ومساهماً رئيساً في ترسيخ مكانة الإمارة العالمية مركزاً لتطور الصناعات بمختلف قطاعاتها.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة وقدرته التنافسية المتنامية، بفضل الإمكانات الهائلة والمقومات الكبيرة للإمارة في هذا القطاع الحيوي، ما جعل منها وجهة استثمارية جاذبة بفضل بيئتها الآمنة والمرنة.

وتفقد سموه المبنى الجديد للمصنع واطلع على أقسامه الفنية والهندسية وأهم مراحل الإنتاج وأحدث المعدات المستخدمة.. واستمع إلى شرح مفصل حول ما يحتويه المصنع من تقنيات حديثة في مجال الصناعات الإنشائية.

ويحتوي المبنى على مختبر عالمي للبحث والتطوير، وأطول مستودع ارتفاعاً لتخزين البضائع داخل منطقة الغيل الصناعية.

وتعمل (هيرا للصناعات المختصة) على توريد منتجات قطاع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والإنشاءات المدنية لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا والأميركيتين وأستراليا ونيوزيلاندا وأفريقيا، وهي حاصلة على جائزة أفضل مزود للعام في حفل جوائز إم إي بي (الميكانيكا والكهرباء والسباكة) لعام 2021.