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اقتصاد

النفط يتراجع في التعاملات المبكرة ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط
26 يناير 2024 08:15

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار.
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5 بالمئة في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

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المصدر: وكالات
النفط
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