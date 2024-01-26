الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي وسط قوة الدولار

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 بالمئة إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.87 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 935.89 دولار.



