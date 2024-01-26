5 مليارات درهم تداولات الصناديق في «أبوظبي للأوراق المالية»



حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 5 مليارات درهم في عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 160% عن العام الذي سبقه، لينجح السوق في ترسيخ حضوره باعتباره سوق الصناديق المتداولة الأكثر نشاطاً وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وحسب إحصائيات صدرت عن إدارة السوق، وتم الكشف عنها خلال إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، فإن إجمالي أحجام تداول الصناديق المتداولة في السوق وصلت إلى مليار وحدة، (ما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205% على أساس سنوي).

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة«المتداول، والذي يشكل أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء الأسهم الهندية في المنطقة. ويتولى إدارة الصندوق لونيت كابيتال ذ.م.م، شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهو يحاكي المؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index)، ويتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة متوافقة مع الشريعة في بورصة بومباي الهندية، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في القطاع مثل ريلاينس إندستريز وإنفوسيس وشركة تاتا للخدمات الاستشارية.

ويسهم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول في تعزيز حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح المستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الهندية، حيث أصبح بمقدورهم الآن الوصول بشكلٍ مباشر إلى 8 أسواق إقليمية وعالمية في العالم، ويعد هذا الإدراج الحادي عشر من نوعه في السوق للصناديق الاستثمارية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإدراج الناجح لصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، يوضح الاهتمام الكبير الذي لقيه هذا الصندوق ودوره في دعم المستثمرين وثقتهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره شريكهم الاستثماري ومنصة التداول المثلى، معلناً توسيع نطاق اتصال سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمزيد من الأسواق، وفتح سبل الاستثمار لتزويد المستثمرين بفرص استراتيجية لتنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

ومن جهته قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في «لونيت» إن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الـ11 لشركة لونيت كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهو«صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يتيح للمستثمرين في الإمارات سهولة الاستثمار في أكبر 30 شركة هندية، وأكثرها سيولة مدرجة في بورصة بومباي، مؤكداً أن الهند توفر فرصاً استثمارية مهمة، نظراً لاقتصادها المتنامي واحتوائها على رابع أكبر بورصة في العالم، ولذا سيسهم هذا الإدراج في تعزيز مجموعة الصناديق المتوفرة للمستثمرين في الإمارات، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في 8 أسواق مختلفة حول العالم.

ويعد صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول صندوق استثمار متداولاً نقدياً وعينياً ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، ويقوم بتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في بورصة بومباي، ومن المقرر له توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين على أساس نصف سنوي.

ويبرهن الإدراج الجديد على نجاح الاستراتيجية التي يتبعها سوق أبوظبي للأوراق المالية في تقديم حلول استثمارية متنوعة ومبتكرة، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين العالميين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.