7.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت أسواق الأسهم المحلية تعاملات نشطة خلال الأسبوع الماضي بدعم رئيس من نتائج أعمال قياسية لبنوك مدرجة جاءت أفضل من التوقعات وما صاحب ذلك من توزيعات أرباح مقترحة تعد مغرية ومحفزة للشراء.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.2 مليار درهم، منها 5 مليارات في سوق العاصمة، ونحو 2.2 مليار في سوق دبي المالي الذي شهد طفرة في التداولات خلال الأسبوع. وعكست تعاملات الأسبوع الفائت ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في الأسهم الإماراتية، حيث زادت تعاملات شرائهم مقارنة بتعاملات البيع، ولتكون محصلة تعاملات الأجانب شراء بقيمة 173.32 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي شراء بقيمة قاربت 153 مليون درهم.

إلى ذلك، تمكن سوق دبي المالي من تحقيق مكاسب سوقية بقيمة 10.8 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة في دبي 710.3 مليار درهم، في حين تسببت عمليات بيع لجني الأرباح في سوق العاصمة في تراجع القيمة السوقية بنحو 36.5 مليار درهم إلى 2.919 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 92.92 مليون درهم، وصافي (بيع) 5.42 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.7% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 311.486 مليون سهم بقيمة 1.386 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 316.911 مليون سهم بقيمة 1.293 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 25.17 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 4.86 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 65.66 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.979 مليار درهم بعد شراء 639.192 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.977 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 643.775 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 1.58 مليون درهم، وصافي (بيع) 4.58 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 373.53 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.040 مليار درهم، وباعوا 368.95 مليون سهم بقيمة 1.042 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 1.58 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 4.58 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.49% منخفضاً بمقدار 144.72 نقطة، ويغلق عند مستوى 9567.68 نقطة، مقارنة مع 9712.4 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9727 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9562.29 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار 58 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 75 ألفاً و30 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.012 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.02 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 36.55 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.919 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.956 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.112 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 50.37% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.031 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.73% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 80.409 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 6.8 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 109.61 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 196.82 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.564 مليار درهم، تشكل ما نسبته 70.82% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.412 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 63.98% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 151.14 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 795.572 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 644.428 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 151.143 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 81.62 نقطة عند مستوى 4163.33 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4081.71 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 10.8 مليار درهم لتبلغ 710.301 مليار درهم مقارنة بنحو 699.497 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.2 مليار درهم بعد تداول 691.5 مليون سهم خلال 40 ألفاً و527 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 73.31% من قيمة التداولات و68.97% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.633 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.726 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 92.92 مليون درهم وصافي (شراء) لنحو 5.42 مليون سهم.