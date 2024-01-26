فريق الإدارة التنفيذية لـ «أدنوك» ينظم ورشة عمل في مدينة الظنة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد فريق الإدارة التنفيذية لشركة «أدنوك»، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، اجتماعاً في مدينة الظنة لمناقشة الأولويات الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية للشركة، وذلك ضمن خططها لتعزيز النمو والتوسع في قطاعات أعمالها المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، ودعم تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال الاجتماع، أن عام 2024 يعد محورياً بالنسبة لأولويات «أدنوك» التي تشمل تنفيذ نقلة نوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.

وأكد معاليه، ضرورة التركيز على ضمان تحقيق أعلى العوائد للوطن، وخلق فرص صناعية تدعم أهداف «اصنع في الإمارات» وتعزيز المحتوى المحلي.

وأوضح، أن «أدنوك» ستعزز مكانتها كشركة طاقة ذات نظرة متقدمة، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارتها زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون ليصل إلى 84.4 مليار درهم، وهو ما سيدعم طموحها الرائد على مستوى القطاع، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقال معاليه: «تستمر الشركة في تنفيذ نقلة نوعية لتطوير وتحديث وتوسعة أعمالها، وضمان مواكبتها للمستقبل، وخفض انبعاثات عملياتها، وتماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، سنركز على تحقيق نموٍ نوعي في أعمالنا، وزيادة التوسع في مجال الطاقة المتجددة من خلال استثمارنا في (مصدر) وفي الحلول منخفضة الكربون وتنويع قطاعات أعمالنا المختلفة، بما يرسخ مكانة (أدنوك) محفزاً حيوياً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، مع إعطاء الأولوية لتطوير وتعزيز قدرات أصحاب الكفاءات الإماراتيين».

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن «أدنوك» مستمرة في إرساء ثقافة مؤسسية متميزة تقوم على الأداء المتفوق والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك ضمن بيئة عمل تُشجع الموظفين على تنمية وتطوير إمكاناتهم، ليسهموا في تطبيق ونشر أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وزيادة القيمة على امتداد عمليات الشركة.

وعلى هامش اجتماع فريق الإدارة التنفيذية، أطلقت «أدنوك» «مجلس صنّاع التغيير الشباب»، حيث التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلاله عدداً من موظفي الشركة في منطقة الظفرة، وأكد حرص الشركة على تنفيذ رؤية القيادة الهادفة إلى دعم وتطوير أصحاب الكفاءات المواطنة.

وسلّط معاليه، خلال اللقاء، الضوء على موضوعي خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية الدور المحوري لكوادر «أدنوك» الشابة باعتبارهم قادة الغد الذين سيتحملون مسؤولية ضمان مواكبة أعمال الشركة للمستقبل، مشدداً على ضرورة اكتساب المعرفة والخبرة في التقنيات المتطورة وأحدث الابتكارات.