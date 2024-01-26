«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم «مُبدعة - رمضان والعيد»

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة، ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، معرض «مُبدعة - رمضان والعيد»، الحدث المُخصص لرائدات الأعمال والمبدعات في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل في منطقة القناة - أبوظبي.

وتشارك في المعرض أكثر من 30 سيدة إماراتية من الحاصلات على رخصة «مُبدعة»، والتي تسمح لهن بممارسة بعض الأنشطة التجارية من منازلهن، بهدف تمكين المُبدعات في أبوظبي من تطوير أعمالهن والترويج لمنتجاتهن وتعزيز شبكة علاقاتهن التجارية، وقالت أسماء الفهيم، رئيسة المجلس: يحظى معرض مُبدعة باهتمام كبير في مجتمع أبوظبي، ونحرص على تنظيمه بوتيرة دورية لتشجيع المبدعات على خوض تجربة ريادة الأعمال، ومزاولة الأنشطة التجارية من منازلهن.