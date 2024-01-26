جمارك دبي: التمكين الرقمي عزز نمو المعاملات الجمركية

دبي (الاتحاد)

توجت فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع بتنظيم منتدى اليوم العالمي للجمارك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من المسؤولين والموظفين الجمركيين، حيث ألقى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كلمة في المنتدى، وأكد على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير،

وأضاف: تنظيم المنتدى يأتي ضمن فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع الذي ننظمه بهذه المناسبة تحت شعار «التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة» للتعريف بدور العمل الجمركي وأهمية التمكين الرقمي.

من جانبه، قال أحمد عبد الله بن لاحج مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تحتفل المؤسسات الجمركية باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير من كل عام، وقد توجت الاحتفالات حول تمكين التكنولوجيا واستخداماتها في العمل الجمركي للتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح في جميع العمليات الجمركية، مما أثمر عنه تقليص الوقت والجهد من خلال التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والبيانات الواردة عبر الأنظمة الجمركية.