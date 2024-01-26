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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للجمارك

جانب من الحدث (من المصدر)
27 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، عبر توفير منصة تفاعلية لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير، تهدف إلى التوعية بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، وتعريف الجمهور بمشاريعها الابتكارية وخدماتها الرقمية المتطورة، فضلاً عن تنظيم مسابقات ترفيهية وورش عمل تثقيفية تشمل مختلف المجالات الجمركية وحماية الملكية الفكرية. 
وعرضت جمارك أبوظبي عبر منصتها خدمة إصدار رقم التسجيل الجمركي المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، وخدمة التخليص على البضائع التي تعنى بالسلع ويمكن لجميع الأفراد الاستفادة منها من داخل الدولة أو خارجها في أي مكان وعلى مدار الساعة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال محمد حسين البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: نحرص في جمارك أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات والأيام العالمية لتعريفهم بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، وإشراكهم معنا في جهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء عبر تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة لتحسين الخدمات والتسهيلات الجمركية.

جمارك أبوظبي
الإمارات
اليوم العالمي للجمارك
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