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اقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تعزز مساهمة أصحاب الهمم في مسيرة التنمية

مبادرات ملهمة للهيئة لدمج أصحاب الهمم في العمل والمجتمع (من المصدر)
28 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت خلال عام 2023، وللعام الرابع على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم. 
ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% عام 2023، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21%. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.27%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.48%.
ولفت معاليه إلى أن مواءمة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الخاصة بأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم، أثمرت عن دعم الجهود الوطنية لتعزيز إسهامات هذه الشريحة المهمّة من المجتمع في دفع مسيرة التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من تأدية أدوارهم بصورة إيجابية كأشخاص فاعلين وقادرين. 
وبوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، تواصل الهيئة إطلاق وتنفيذ ورعاية مبادرات ملهمة ومفيدة لتعزيز دمج أصحاب الهمم في العمل والمجتمع. 
ووصل عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها بين عامي 2015 و2023 إلى 95 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال معالي الطاير: نعمل على دعم نموذج دبي الملهم في تمكين ودمج أصحاب الهمم، في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، من خلال باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات الشاملة التي يتم تقديمها لهم عبر قنوات عدة من بينها مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، ومركز رعاية المتعاملين، إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة. ونحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوظيف الدامج للعمل على توظيف أصحاب الهمم في الهيئة، وتوفير بيئة عمل دامجة وإيجابية تحثهم على مواصلة التطور والتميز، وإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
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