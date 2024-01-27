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اقتصاد

ارتفاعات أسبوعية بسيطة للأسهم الأميركية

ارتفاعات أسبوعية بسيطة للأسهم الأميركية
28 يناير 2024 00:56

شريف عادل (واشنطن)

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حافظت مؤشرات الأسهم الأميركية على مكاسبها الأسبوعية، على الرغم من تراجع أسعار أغلب الأسهم يوم الجمعة، في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت حديثاً في واشنطن استمرار تراجع معدل التضخم، دون خسارة الاقتصاد الأميركي لمرونته.
وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، كان مؤشر داو جونز الصناعي وحده في المنطقة الخضراء، بارتفاع 0.16%، بينما تراجع مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك، بنسبة 0.07% و0.36%، وذلك بعد ارتفاعهما في الجلسات الستة التي سبقت يوم الجمعة.
ووفرت بيانات حديثة، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج أعمال جيدة للعديد من الشركات، دعماً للمؤشرات الثلاثة، لتحقق ارتفاعات على المستوى الأسبوعي، تراوحت بين 1% -0.7%.
والجمعة، قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياط الفيدرالي، ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر.
وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.2% في نوفمبر، لتأتي بيانات اليوم كدليل جديد على نجاح سياسات البنك المركزي الأكبر في العالم في ترويض التضخم، واقترابه من بدء دورة جديدة، لطالما انتظرتها الأسواق، لخفض معدلات الفائدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس الماضي، إن الاقتصاد الأكبر في العالم نما بوتيرة تفوق التوقعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%، وجاء نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2023، متجاوزاً التوقعات التي توقفت عند معدل 2%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو مقياس لكل ما جرى إنتاجه من سلع وخدمات في البلاد، قد نما خلال الربع الثالث من العام الماضي بمعدل سنوي 4.9%، ليكون معدل نموه في عام 2023 بأكمله 2.5%، وهو معدل نمو رائع، بالنظر إلى أغلب التحليلات التي توقعت ركوده، على خلفية سياسة البنك الفيدرالي التقييدية، في أغلب فترات العام.
وقالت الوزارة، إن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي القوية خلال الربع الأخير ساهمت في دفع معدلات نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8%، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة.
وقال ريس ويليامز، كبير الاستراتيجيين في Spouting Rock Asset Management، لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، إن «جميع البيانات الاقتصادية، سواء الناتج المحلي الإجمالي أو نفقات الاستهلاك الشخصي، كانت جيدة هذا الأسبوع». وأضاف: «كان ذلك مريحاً للجميع. وأعتقد أن هذا يظهر أننا ما زلنا في طريقنا لتحقيق الهبوط الناعم، حيث يتراجع الاقتصاد قليلاً، لكنه لا يزال إيجابياً».

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