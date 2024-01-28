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اقتصاد

«الشارقة الإسلامي» يتيح إجراء المدفوعات الرقمية عبر «نقودي»

«الشارقة الإسلامي» يتيح إجراء المدفوعات الرقمية عبر «نقودي»
29 يناير 2024 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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أبرم مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية شراكة نوعية مع شركة «نقودي»، بوابة المدفوعات والمزود  للخدمات المالية المملوكة لمجموعة «إماراتك»، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من عملاء المصرف من الشركات والأفراد.  
قام بتوقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للمصرف كل من حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، وزاهي قلاب الكلّاب، مدير عام شركة «نقودي».
وفي هذا الإطار، قال أبو زعرور: «انضمام نقودي إلى مجموعة شركائنا يتماشى مع التزامنا بتنفيذ مبادرات نوعية تدعم عملية التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية.

الإمارات
مصرف الشارقة الإسلامي
الشارقة
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