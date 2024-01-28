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اقتصاد

%28 نمواً في المعاملات الجمركية بعجمان

محمد بن عبد الله النعيمي خلال احتفال دائرة الميناء والجمارك باليوم العالمي للجمارك (من المصدر)
29 يناير 2024 01:09

عجمان (وام)

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سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك عجمان نمواً خلال عام 2023 بواقع 28%، لتصل إلى 87 ألفاً و583 معاملة جمركية، مقارنة مع عام 2022.
كما شهدت الواردات نمواً بنسبة بلغت 24%، فيما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 33 دقيقة بانخفاض بنسبة 31%.
أعلن ذلك خلال احتفال دائرة الميناء والجمارك في عجمان باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير من كل عام، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس الدائرة، ومديري الإدارات والموظفين.
وشهد الاحتفال الذي جاء هذا العام تحت عنوان: «التمكين الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص»، جلسات حوارية وفعاليات متنوعة سلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، في كلمته على أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، والتزام الدائرة بالمضي قدماً في خطوات تحقيق الإستراتيجية الرقمية واستشراف المستقبل في مختلف جوانب العمل الجمركي، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع توثيق روابط التواصل مع الشركاء.
وقال: «إن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك يشكل فرصة لتقديم الشكر للشركاء والمتعاملين، مع التأكيد على التزام الدائرة بتقديم خدمات جمركية متميزة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز أمن المجتمع».
وأعلن النعيمي عن اعتماد «جمارك الإمارات» في الدائرة كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي الهادف إلى إبراز جهود الدوائر الجمركية في الدولة بصفة موحدة.
وأشار إلى مبادرات وجهود الدائرة في مختلف مجالات العمل الجمركي خلال عام 2023.

التخليص الجمركي
عجمان
دائرة الميناء والجمارك
جمارك عجمان
الإمارات
المعاملات الجمركية
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