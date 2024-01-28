«حرة مطار الشارقة» تستقطب «توكاي أوبتيكال» اليابانية

الشارقة (الاتحاد)

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية المتخصصة في صناعة العدسات الطبية وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بينهما في خطوة تعزز مكانتها كإحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب المذكرة استأجرت شركة «توكاي أوبتيكال» مستودعاً بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 4.300 قدم مربعة بقيمة استثمارية للمرحلة الأولى من توسعها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بلغت 8 ملايين درهم.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الهيئة بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكيرت لوريدان الرئيس التنفيذي لشركة «توكاي أوبتيكس» في بلجيكا، أحد مالكي أسهم شركة «توكاي أوبتيكال» في اليابان، بحضور مسؤولي الجانبين.

يأتي استقطاب الشركة اليابانية ليكرس المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي التي باتت وجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة بالتوسع في الأسواق الدولية ومركزا للمؤسسات والشركات الراغبة بالوصول السريع لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حين يعزز هذا الاستقطاب من قيمة جهود حرة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات اقتصادية متنوعة.