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اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر
29 يناير 2024 09:54

انطلقت أمس فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الثانية عشرة، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، وذلك في مدينة جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن المعرض يعد منصة لإيجاد سبل التعاون ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وفرصة للعارضين للحفاظ على شركائهم الحاليين، ولقاء شركاء جدد، وجذب عملاء محتملين من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التسويق المهنية، حيث يوفر مجموعة واسعة من المنتجات، مما يجعله وجهة شراء سنوية لعشاق السفر، وفرصة للعارضين لتقديم خدماتهم وإطلاق منتجات جديدة، وجذب أكبر قدر من الاهتمام من وسائل الإعلام والوفود التجارية والمستثمرين والزوار.

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المصدر: وام
السياحة
جدة
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