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اقتصاد

"سلامة أنظمة الغاز" في أبوظبي تهيب بضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في محال التجزئة

سلامة الغاز في أبوظبي تهيب بضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في محال التجزئة
29 يناير 2024 13:12

تهيب لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي بضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في كافة محال التجزئة مثل البقالة والسوبر ماركت وغيرها في إمارة أبوظبي، بحسب التعميم الصادر عن لجنة سلامة أنظمة الغاز، لضرورة الاستيفاء باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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