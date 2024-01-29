«موانئ أبوظبي» تطلق «نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن قيام شركة «نواتوم»، التي تقود القطاع اللوجستي في المجموعة، بإطلاق شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط»، لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة للشركة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام بتقديم الخدمات اللوجستية الرائدة في سوق الشرق الأوسط.

وستتولى العلامة التجارية الجديدة مهام شركة «ميكو للخدمات اللوجستية»، والتي قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود خدمات متميزة للسوق المحلي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت ذراع شحن البضائع للقطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي منذ الاستحواذ عليها في عام 2020.

وقدمت «ميكو» خدماتها لقطاعات أعمال متعددة مستفيدة من أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 400 مركبة، مع تمتعها بعلاقات قوية مع الجهات الرائدة في مجال الموارد الطبيعية في أبوظبي، حيث دعمت أكثر من 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.

ومع اندماج «ميكو» مع شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط»، سيستمر المتعاملون وأصحاب العلاقة الإقليميون في الاستفادة من المستوى الفائق نفسه من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ما تتميز به شركة «نواتوم» من عمليات واسعة النطاق، ومرونة كبيرة في الخدمات، و60 عاماً من الخبرة، ومحفظة عالمية متكاملة تشمل تشغيل المحطات وخدمات الشحن البحري والأعمال اللوجستية.

علاوةً على ذلك، سيستفيد المتعاملون من شبكة «نواتوم» العالمية والتي تضم 16 محطة و143 مكتباً دولياً، إضافة إلى حضور في 67 ميناء، وفريق يضم أكثر من 4200 خبير ومتخصص يعملون في 27 دولة وعبر جميع الأسواق العالمية والممرات التجارية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

وقال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: «بعد نجاحنا في دمج شركة «نواتوم» ضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نسعد بالإعلان عن إطلاق «نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط»، لنؤسس علامة تجارية تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في تقديم خدماتنا للمنطقة التي تعد بوابة رئيسية للأسواق العالمية».

وأضاف: لا شك أن الحفاظ على استمرارية عملياتنا الحالية مع دمج متعاملينا الإقليميين في منظومة أعمالنا العالمية سيوفران قيمة فائقة ونطاقاً خدماتياً واسعاً وغير مسبوق، ويُعلي من شأن علامتنا التجارية الجديدة، وفي الوقت نفسه، سنعمل معاً على جذب الشركات العالمية التي يمكنها الاستفادة من منظومة الأعمال الأشمل لمجموعة موانئ أبوظبي، ما يمكّننا من المساهمة في توجيه الأنشطة والأعمال التجارية نحو دولة الإمارات.

من جانبه قال دانيل بيراساتيجي، مدير عام شركة نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي لشركة نواتوم بروجيكت كارجو - القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: يمثل إطلاق علامتنا التجارية الإقليمية الجديدة خطوة بارزة لفريق عملنا وكذلك لمتعاملينا وأصحاب العلاقة، مع تأكيدنا على مواصلة تقديم خدماتنا الفائقة، والالتزام التام بجميع العقود والعلاقات التجارية.

يذكر أن «نواتوم» ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بإطلاق حملة ترويج للهوية المؤسسية الجديدة، والتي ستشمل جميع الأصول والمواقع الرئيسة في المنطقة.