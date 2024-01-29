إنجاز 50% من أعمال تطوير المجمّع الصناعي «بروج 4»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بروج بي إل سي، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، أمس، عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال بناء وتشييد مشروع «بروج 4»، أحد أكبر المشاريع الصناعية بدولة الإمارات.

وخلال جولة ميدانية أجراها مؤخراً معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة «بروج» في موقع المشروع، تفقّد معاليه سير العمل هناك واطّلع على التقدّم الكبير المحرز في الأعمال الإنشائية والتي شملت تركيب أكبر مفاعل مزوّد بتقنية Borstar الحديثة في العالم، والذي يُعدّ أول مفاعل من نوعه يتم صنعه في دولة الإمارات.

وسيسهم هذا المشروع، الذي تتولى شركة «بروج» تنفيذه بالنيابة عن مالكيه، شركتي «أدنوك» و«بورياليس»، في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو الثلث، كما سيعزز إمكانات مرافق الإنتاج التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية، لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد.

وسيساهم مجمع «بروج 4» كذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لـ «بروج» بمقدار 1.4 مليون طن، ليبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 مليون طن سنوياً، وهو ما سيعزز قدرة الشركة على المضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو توسيع نطاق مبيعاتها الدولية من حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوّعة.

وستوفر الشركة المواد والخامات الرئيسة التي تخدم احتياجات القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والبنية التحتية والزراعة، خصوصاً أن حلولها ومنتجاتها يتم استخدامها على نطاق واسع في مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة.

وتستمر «بروج» في تنفيذ أعمال بناء وتطوير مشروع «بروج 4» وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام 2025. وستنتقل ملكية هذا المشروع، عقب اكتماله، إلى محفظة شركة «بروج» من المساهمين الرئيسين في الشركة، وهما «أدنوك» و«بورياليس».



تعزيز النمو

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات: يحقق هذا المشروع النوعي زخماً كبيراً على مستوى تعزيز نمو أعمال شركة «بروج» وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتكمن أهمية هذا المشروع، الذي تجاوزت نسبة إنجاز أعماله أكثر من 50%، في دوره المحوري في رفع طاقتنا الإنتاجية وتطوير إمكانات مرافقنا الصناعية في مدينة الرويس الصناعية في الظنة لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد، إضافةً إلى مساهمته المهمة في تعزيز قدرتنا على إيجاد حلول مبتكرة وتحقيق قيمة كبيرة للعملاء في الأسواق عالية النمو التي ننشط بها، وكونه أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، فإنه يحقق بالفعل مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال منح عقود كبيرة لشركات محلية، بجانب استهدافه تحقيق تقييم مرتفع ضمن مؤشر برنامج القيمة الوطنية المضافة.



القطاع الصناعي

من جانبه، قال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع «بروج 4»: يعكس مشروع «بروج 4» قوّة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، كما يُبرز قدرة شركة «بروج» على التعاون مع الشركاء عبر سلسلة القيمة، حيث عملنا بشكل وثيق مع المصنّعين والموردين، من مختلف الأحجام، في جميع أنحاء الدولة بهدف تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وأضاف: «تواصل «بروج» المضي قدماً في تنفيذ أعمال تطوير هذا المشروع الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025، إضافةً إلى ذلك، نلتزم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع، خصوصاً مع وجود أكثر من 20 ألف شخص خلال وقت الذروة في الموقع، ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود فريق عمل المشروع والمقاولين».



تحفيز نمو الصناعة

أحرز مشروع «بروج 4»، الذي يمتدّ على مساحة تزيد على 3.4 مليون متر مربع - بما يُعادل مساحة 500 ملعب كرة قدم - تقدماً كبيراً منذ انطلاقه في بدايات العام 2022. وتتضمن أعماله الإنشائية استخدام 7500 كيلومتر من تمديدات الكابلات و340 ألف متر مكعب من الخرسانة و77500 طن من الحديد الصلب.

كما شملت هذه الأعمال استخدام كابلات كهربائية وأنابيب البولي إيثلين عالية الكثافة التي تم تطويرها وتصنيعها مباشرةً من مواد البولي إيثلين المقدمة من شركة «بروج»، والتي يتم إنتاجها بالكامل داخل دولة الإمارات. ويساهم «بروج 4»، باعتباره أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الصناعية في العالم حالياً، في تحفيز قطاع التصنيع المحلي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً في دعم مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث يستهدف تحقيق تقييم بنسبة 63% ضمن مؤشر البرنامج. وحقق المشروع بالفعل مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال ترسية عقود شراء لشركات محلية بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 2.2 مليار درهم.

كما يساهم المشروع بشكل فعّال في توفير فرص العمل، حيث سيعمل في الموقع أكثر من 20 ألف شخص، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد ساعات العمل اللازمة لإنجاز الأعمال الإنشائية في المشروع أكثر من 100 مليون ساعة.

وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي تُقدر قيمته بمليارات الدراهم.



مكاسب تشغيلية

تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية، تخدم شركة «بروج» عدداً من الأسواق الرئيسة الكبرى، مثل الصين والهند، اللتين تشكلان معاً نحو 65% من الاستهلاك الدولي لمنتجات البتروكيماويات، وستساهمان بنحو 80% من النمو المتوقع للصناعة.



مواصلة النمو

تسعى شركتا «أدنوك» و«بورياليس» من خلال هذا المشروع المشترك إلى دفع عجلة نمو شركة «بروج» وترسيخ دورها المحوري في تطوير صناعة البتروكيماويات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

ورغم كبر حجم المشروع، فإن شركة «بروج» تلتزم بتطبيق أعلى معايير وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، حيث قدّمت أكثر من 400 ألف ساعة تدريب حتى تاريخه لمجموعة واسعة ومتنوعة من العمال والموظفين في موقع المشروع.