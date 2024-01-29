«الشارقة لريادة الأعمال 2024» يستضيف 50 جلسة نقاشية

الشارقة (الاتحاد)

تشهد الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» التي تقام يومي 3 و4 فبراير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، تنظيم أكثر من 50 جلسة نقاشية وندوة حوارية وخطاباً ملهماً من 200 شخصية رائدة في عالم الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الريادية، انطلاقاً من مستقبل الأعمال العالمية وتأمين تمويل رأس المال، وتحقيق الدخل من صناعة المحتوى وصولاً إلى الابتكار في الاقتصاد الرقمي.

وتتوزع هذه الجلسات على منصات «التأثير» و«المؤسسين» و«المجتمع» و«الإبداع» مقدمة لجمهور المهرجان فرصة التعرف على الأفكار والرؤى المبتكرة، إلى جانب اكتساب المعارف والنصائح والإرشادات والمهارات من أبرز الشخصيات الريادية التي أثبتت كفاءتها في تأسيس شركات ناجحة.

وتحتضن «منصة التأثير» برعاية شركة «أرادَ» للتطوير العقاري مجموعة من الجلسات النقاشية التي تلهم المشاركين وتسهم في تأسيس جيل جديد من رواد الأعمال.

وتقدم «منصة المؤسسين» برعاية من شركة «إعمار» العقارية من خلال الجلسات التي تستضيفها خريطة طريق للشركات الناشئة نحو سبل تمويل رأس المال والتعمق في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والتكنولوجي العميقة ومدارس المستقبل.

وتركز «منصة المجتمع» برعاية مجموعة «ألِف» العقارية على تحفيز منظومة ريادة الأعمال محلياً، من خلال جمع المؤسسين والمستثمرين والمعلمين والموجهين والمدربين.

وتستكشف «منصة الإبداع» استراتيجيات التميز في السوق وتأسيس شركة في الشارقة وأهمية الإبداع في الاقتصاد الرقمي.

ويهدف المهرجان الريادي الأكبر من نوعه في المنطقة والذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» إلى المساهمة في بناء الجيل القادم من صناع التغيير، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.