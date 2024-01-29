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اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 932 شكوى من المستهلكين خلال 2023

«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 932 شكوى من المستهلكين خلال 2023
30 يناير 2024 00:59

رأس الخيمة (الاتحاد)

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عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، جميع الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2023، والبالغ عددها 932 شكوى، تنوعت بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية، وذلك في إطار سعي الدائرة لحماية حقوق المستهلكين في الإمارة، بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال.
وحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، تصدرت شكاوى الضمانات المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين إذ بلغت 463 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 279 شكوى، ثم شكاوى العقود 190 شكوى. 
وبادر قسم الحماية التجارية إلى معالجة 896 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين الأطراف كافة، فيما تمت معالجة 102 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتمت إحالة 36 شكوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب 96% من رضا مقدمي الشكاوى تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية. 
جدير بالذكر أن القسم ينفذ كل عام العديد من الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات والأسواق، لتجنب الوقوع في الغش التجاري، مما نتج عنه استفادة 1238 مُستَهدَفاً من الفئات المذكورة، والتي تضمنت 1099 طالباً وطالبة بمبادرة تسوق بذكاء، و42 مستهلكًا ضمن مبادرة لنحذر، و54 متجراً تجارياً في مبادرة «خلك حريص»، و12 من العائلات ضمن مبادرة انتبه وتسوق بأمان، و31 مستثمراً من خلال مبادرة احم منتجاتك من التقليد.
ودعا فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود الأطراف كافة بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.

اقتصادية رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
دائرة التنمية الاقتصادية
شكاوى المستهلكين
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