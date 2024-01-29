27.45 مليون درهم صافي شراء الأجانب في سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملات الأسبوع الجاري بتذبذبات ما بين الصعود والهبوط في نطاق ضيق خلال جلسة التداول، لتعكس حالة الترقب المسيطرة على أوساط المستثمرين، ترقباً لمستجدات بشأن التوترات الجيوسياسية في المنطقة أو نتائج أعمال الشركات القيادية في كلا السوقين، والتي قد تحفز المتعاملين من الأفراد والمؤسسات المالية على العودة إلى التداول النشط.

وأغلق مؤشر سوق العاصمة على تراجع بنسبة 0.17% في ظل خسارة القيمة السوقية نحو ملياري درهم لتبلغ 2.917 تريليون درهم، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بالنسبة ذاتها (0.17%) بعد مكاسب سوقية بلغت 1.4 مليار درهم ولترتفع القيمة السوقية إلى 711.712 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية للأسهم المحلية أمس 1.19 مليار درهم فقط، منها 953.8 مليون في سوق العاصمة و242.52 مليون درهم في «دبي المالي».

ورغم تراجع مؤشر سوق أبوظبي، إلا أن الأجانب والمؤسسات المالية مازالوا مقتنعين بقدرة السوق على العودة للانطلاق، حيث ظهر ذلك في زيادة تعاملات شرائهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 27.45 مليون درهم للأجانب و29.52 مليون درهم للاستثمار المؤسسي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 16.94 نقطة عند مستوى 9550.74 نقطة.

واستمرت قيمة التداولات دون مستوى المليار درهم وتحديداً عند 9953.84 مليون درهم، شملت ما يزيد على 181.74 مليون سهم عبر 13696 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 76 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 37 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 227.14 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 86.48 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 27.96 مليون سهم، وتلاه سهم «كيو القابضة» بتداول 17.54 مليون سهم. وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث انخفضت أسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.38% إلى 14.6 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1% إلى 17.8 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 1.9% ليغلق عند 2.06 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة أخرى ومنها «كيو القابضة» بنسبة 5.83% إلى 3.27 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 240.53 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 213 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27.45 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 8.8 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 6.46 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بصافي بقيمة 14 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بمقدار 7.2 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 4170.59 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركة، مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 40 شركة متداولة.

وانخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات لتبلغ 242.52 مليون درهم، بعد التعامل على 89.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5726 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 46.97 مليون درهم. فيما جاء «بنك دبي الإسلامي» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 7.46 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث ارتفعت أسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 8.22% عند 0.724 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم نشطة أمس، ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 7.44 درهم،.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 128.25 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 111.75 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 16.5 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 804.128 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 774.603 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 29.52 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 323 ألف درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 170.278 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 170.602 مليون درهم.