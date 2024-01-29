4.6 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، إجمالي أرباح تشغيلية بقيمة 254 مليون درهم خلال عام 2023، وحققت الشركة إيرادات قوية بقيمة 4.6 مليار درهم، مدعومة بأدائها العالي المستدام وزخم أعمالها المتنامي، وحققت معدل نمو كبير تجاوز 100% بالمقارنة مع عام 2022.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة غذاء القابضة: حققت مجموعة غذاء القابضة نتائج مالية جيدة في عام 2023، وذلك بفضل رؤيتنا الهادفة والتزامنا الراسخ بالنمو المطرد، واستراتيجيتنا القائمة على دعم وتعزيز أداء علاماتنا التجارية الرائدة، واستكشاف أفضل السبل المبتكرة للارتقاء بأعمالنا.

وأضاف: سنعمل في السنة المالية الجديدة على استثمار نجاحاتنا والبناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع التركيز على مواصلة تحقيق النمو وتعزيز المرونة والابتكار، وسنمضي قدماً في نهجنا الرامي إلى تعزيز عمليات الاستحواذ ذات الجدوى الاقتصادية العالية ورفع كفاءة سلسلة التوريد والتركيز على التسويق الهادف، لتحقيق المزيد من النمو المستدام والربحية في المستقبل.