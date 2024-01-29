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اقتصاد

«إي آند المؤسسات» توقع شراكة مع «برجيل القابضة»

«إي آند المؤسسات» توقع شراكة مع «برجيل القابضة»
30 يناير 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «إي آند - المؤسسات» ومجموعة برجيل القابضة، المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية، أمس، تعاونهما لدعم قطاع الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها.
ويشمل هذا التعاون إطلاق مشروع رائد لخدمات التطبيب عن بُعد، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الطرفين.
ويجسد المشروع أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية؛ بهدف تحسين وصول المرضى إلى الخدمات الطبية من خلال تطبيق متطور للتطبيب عن بُعد يرتكز على الحلول السحابية، ويمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
وقّع مذكرة التفاهم سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند المؤسسات»، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة برجيل القابضة، وذلك بحضور حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة.

الإمارات
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الرعاية الصحية
التطبيب عن بعد
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