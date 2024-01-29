%62 حصة هواتف الجيل الخامس في الإمارات خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت حصة الهواتف المتحركة الداعمة لشبكة الجيل الخامس (5G) من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة في الدولة من 36% خلال 2022 إلى 62% خلال العام 2023، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكدت المؤسسة البحثية في ردها على «الاتحاد» أن أجهزة الهاتف المتحرك الداعمة لشبكات الجيل الخامس في الإمارات شهدت زيادة في نسبة الانتشار، لاسيما مع طرح المزيد من الموديلات في القطاعات المتوسطة والراقية مقارنة بعام 2022.



شحنات الهواتف

ولفتت إلى أن نسبة الهواتف الداعمة للجيل الخامس من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة في الإمارات خلال عام 2021 بلغت 28%، ما يعني أنها تشهد نمواً سنوياً مطرداً.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة الهواتف المتحركة الواردة إلى أسواق الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 3.92 مليون جهاز بقيمة 6.6 مليار درهم.

واستحوذت الإمارات على نحو ربع شحنات الهواتف المتحركة من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم في دول الخليج، والتي بلغ إجمالي عددها 16.7 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقال أشرف فواخرجي، المدير العام لشركة «تاسك للتقنية» لـ «الاتحاد»: إن حصة الهواتف الداعمة للجيل الخامس في الإمارات تشهد نمواً مطرداً بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي ومبادرة المصنعين العالميين بطرح طرازات جديدة داعمة لـ «5G» من الفئتين المتوسطة والراقية. ولفت إلى أن أسعار الهواتف الداعمة للجيل الخامس انخفضت على نحو ملحوظ، حتى تقلصت الفوارق السعرية مع الهواتف غير الداعمة إلى ما يتراوح بين 183 درهماً و550 درهماً (50 و150 دولاراً)، وهو العامل الآخر الذي دفع المستهلكين نحو الإقبال على النوع الأول من الهواتف.

وأضاف أن الشركات المصنعة تعتزم مواصلة توسيع انتشارها في سوق الهواتف الداعمة للجيل الخامس في الدولة، عبر طرح المزيد الطرازات، لاسيما مع تجاوز أزمة سلاسل التوريد العالمية.



الهواتف الذكية

واستحوذت الهواتف الذكية على نسبة 96% من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل 4% فقط للهواتف التقليدية.

وأفادت البيانات بأن شحنات الهواتف الذكية من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات بلغت 3.68 مليون هاتف ذكي تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 236 ألف جهاز تقليدي تقدر قيمتها بنحو 15 مليون درهم.

وبلغ متوسط سعر جهاز الهاتف الذكي في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 1772 درهماً للجهاز الواحد، فيما بلغ متوسط سعر جهاز الهاتف المتحرك التقليدي خلال الفترة نفسها 66 درهماً.

وساهمت سرعات الإنترنت وتطور قطاع الاتصالات في الإمارات، في تعزيز الطلب على هواتف الجيل الخامس بوجه خاص والأجهزة الذكية المتحركة بشكل عام.